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Dev ozon deliği kapandı

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Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Dev ozon deliği kapandı
Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi, Arktik'in üzerindeki ozon tabakasında bulunan en geniş deliğin kapandığını duyurdu. İnsanlığın bilinçsiz bir şekilde sanayileştiği dönemlerde inanılmaz büyüklüklere ulaşan ozon tabakasındaki delik, yıllar geçtikçe azalmaya devam ediyor. Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi "2020 Kuzey Yarımküre ozon deliği eşine az rastlanır şekilde kapandı" şeklinde açıklamada bulundu. Olayın koronavirüsle alakalı olmadığını açıklayan bilim insanları, buna Kuzey Kutbu'nda görülen düşük sıcaklıkların etkili olduğunu düşünüyor.
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Dev ozon deliği kapandı
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