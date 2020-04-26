Dünyanın normalleşme umudu mayıs

Tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında gözler mayıs ayında. Çok sayıda ülkede 4 milyara yakın kişi, haftalardır salgının yayılmasının önüne geçilmesi için evlerinden çıkamıyor. İşyerleri ve okullar da kapalı. Birçok ülkenin salgında zirve noktasını görmesinin ardından da hayat yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor. Gözler bu noktada mayıs ayında olacak.Başbakan Sophie Wilmes, 3 aşamalı "normalleşme" sürecini başlatacaklarını belirtti. İlk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafeye uyulması kaydıyla bazı mağazalar açılacak. 11 Mayıs sonrasında tüm dükkanların açılmasına sıkı şartlar altında izin verilecek. İkinci aşama 18 Mayıs'ta başlayacak. Okullar belli kurallar dahilinde kademeli olarak eğitime başlayacak. 8 Haziran'dan sonra ise restoran, kafe ve mağazaların açılması öngörülüyor.53 binden fazla ölümün yaşandığı ülkede Georgia ve Oklahoma eyaletlerinde berberler ve kuaförlerle kaplıcaların sahiplerine dükkanlarını açabilecekleri söylendi. Georgia'da Mayıs ayında restoranlar ve tiyatrolar da açılacak. Alaska eyaletinde ise restoranların açılmasına izin verildi.20 bini aşkın ölümün yaşandığı ülkede Kovid aşısı bulunmadan önce ekonominin yeniden canlanması için yasakların yavaş yavaş kaldırılması bekleniyor. Basınındaki haberlere göre mayıs ayından itibaren ailelere kendi seçecekleri belirli sayılardaki kişilerde sosyal mesafe kurallarına göre buluşmalarına da izin verilecek.Avrupa'da sokağa çıkma yasaklarını en uzun süre uygulayan İtalya'da, yasaklar önümüzdeki 4 hafta içinde kademeli olarak kaldırılacak. Daha önce bazı kısıtlamaları hafifleten İspanya da mayıs ayında diğer kısıtlamaları da hafifletecek.