Gazze'de Kovid-19 tedbirleri esnetiliyor

Gazze'deki Turizm ve Restoran Heyeti Başkanı Salah Ebu Hasira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerden iç turizmin yüzde 100 oranında etkilendiğini söyledi.

Otel ve restoranların kapanmasıyla 5 bin kişinin işinden olduğunu ve bu durumdan aileleriyle birlikte yaklaşık 25 bin kişinin ciddi şekilde etkilendiğini ifade eden Hasira, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından restoranların bugünden itibaren yeniden açıldığını belirtti.

Gazze'de, şu ana kadar 17 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi.