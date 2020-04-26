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Son dakika: 'de nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan can almaya devam ediyor. Son olarak 'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.4.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 18:13 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs can almaya devam ediyor. Son olarak İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.

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Son dakika: İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
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