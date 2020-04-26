HaberlerDünya HaberleriSon dakika: İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
Son dakika: İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs can almaya devam ediyor. Son olarak İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.
Giriş Tarihi: 26.4.2020 18:09Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 18:13ABONE OL
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs can almaya devam ediyor. Son olarak İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.