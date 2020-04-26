Kovid-19 salgınında son durum

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 908 bin 206'ya ulaştı. 202 bin 501 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 832 bin 211 kişi ise iyileşti.ABD'de 53 bin 743 kişi öldü, vaka sayısı ise 952 bin 995 oldu.Can kayıpları İtalya'da 26 bin 384, İspanya'da 22 bin 902, Fransa'da 22 bin 614, İngiltere'de 20 bin 319'a yükseldi.Danimarka'da ölen 403 kişinin 133'ü huzurevinde kalanlar.Rusya'da vakalar 74 bin 588'e, ölü sayısı 681'e ulaştı.İran'da ölü sayısı 5 bin 650'ye yükseldi.İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk Bayrağı silüeti yansıtıldı.