NASA SON DAKİKA DUYURDU: Corona virüse karşı solunum cihazı geliştirildi! 37 günde tedavi edecek!

Corona virüsü pandemisi sürerken konu ile ilgili yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Resmi çalışmalar, araştırmalar, tedavi ve aşı sürecine yönelik detaylar araştırılırken NASA'dan corona virüsü son dakika haberi geldi. Koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere solunum cihazı geliştirdiğini duyurdu. "VITAL" isimli cihaz ile ilgili değerlendirmeler yapılırken NASA mühendislerinden Michael Watkins son dakika açıklamalarında bulunurken; cihazın ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alınması halinde piyasa sürülmesi beklendiği ifade edildi.

NASA'DAN CORONA VİRÜSÜ İÇİN DEV HAMLE!

NASA, corona virüsü hastaları için Vital isimli solunum cihazı geliştirdiğini duyurdu. Bunun üzerine araştırılan cihaz hakkındaki detaylar merak edilirken öte yandan bu cihazın 37 günde tedavi edeceği de belirtildi.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar!

