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DUYURDU: Corona virüse karşı geliştirildi! 37 günde tedavi edecek!

Corona virüsü salgınına yönelik gelişmeleri yakından takip ediliyor. Her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ederken özellikle tedavi ve aşı çalışmalarında son durum merak ediliyor. , corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek şekilde yeni bir geliştirdiğini duyurdu. Pek çok ülkede hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgınına yönelik NASA'dan gelen bu hamle üzerine yeni solunum cihazı merak edilmeye başlandı. Yapılan araştırmada, 37 günde hastaların tedavi edilebileceği açıklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 26.4.2020 07:25 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 07:40 ABONE OL
NASA SON DAKİKA DUYURDU: Corona virüse karşı solunum cihazı geliştirildi! 37 günde tedavi edecek!

Corona virüsü pandemisi sürerken konu ile ilgili yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Resmi çalışmalar, araştırmalar, tedavi ve aşı sürecine yönelik detaylar araştırılırken 'dan corona virüsü haberi geldi. Koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere geliştirdiğini duyurdu. "VITAL" isimli cihaz ile ilgili değerlendirmeler yapılırken NASA mühendislerinden Michael Watkins son dakika açıklamalarında bulunurken; cihazın ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alınması halinde piyasa sürülmesi beklendiği ifade edildi.

NASA'DAN CORONA VİRÜSÜ İÇİN DEV HAMLE!

NASA, corona virüsü hastaları için isimli solunum cihazı geliştirdiğini duyurdu. Bunun üzerine araştırılan cihaz hakkındaki detaylar merak edilirken öte yandan bu cihazın 37 günde tedavi edeceği de belirtildi.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar!

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NASA SON DAKİKA DUYURDU: Corona virüse karşı solunum cihazı geliştirildi! 37 günde tedavi edecek!
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