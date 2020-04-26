Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Virüs dünyaya Wuhan'dan yayılmıştı! Hastaların hepsi taburcu edildi

: Virüs dünyaya Wuhan'dan yayılmıştı! Hastaların hepsi taburcu edildi

'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ile ilgili haberi geldi. Çin , corona virüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı. Çin'in genelinde vaka sayısı son olarak 82 bin 827 olurken, ölü sayısı ise 4 bin 632'ye ulaştı.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 12:20 ABONE OL
Son dakika: Virüs dünyaya Wuhan'dan yayılmıştı! Hastaların hepsi taburcu edildi

Corona virüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi.

Wuhan'da Hayat Normale Döndü! 76 Günlük Karantina Bitince Halk Sokaklara Döküldü! / A Haber

WUHAN'DA 46 BİN VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Mi Feng, artık korona virüs hastasının bulunmadığı Wuhan'da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti. Wuhan'da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869'u hayatını kaybetmişti. Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632'ye ulaştı. Ülkede korona virüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Son dakika: Dünya genelinde ağır Koronavirüs bilançosu!

Son Dakika Haberi: Corona virüsü ile ilgili kan donduran iddia! Çin virüsü Wuhan'da 2017'de kurulan laboratuvardan mı yayıldı?
Son dakika: Şoke eden görüntüler! Corona virüs Çin'de kasıtlı mı yayıldı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Virüs dünyaya Wuhan'dan yayılmıştı! Hastaların hepsi taburcu edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA