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nedir? 'ın 'de görüldü!

Amerikan uydu şirketi tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş uydu takımyıldızı olan sosyal medyada gündem oldu. İnternet ağının altıncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. 'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX'in 22 Nisan'da uzaya gönderdiği ? Elon Musk'ın 'de nerelerde görüldü?

Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:40 ABONE OL
Starlink Uyduları nedir? Elon Musk'ın Starlink Uyduları Türkiye'de görüldü!

'ın 22 Nisan'dan beri uzayda ve bu uydular dünya yörüngesinde 2027 yılına kadar 12 bin uyduluk ağ kurmayı hedefliyor. Led ışık gibi görüntüler çizen uydular Türkiye'de çeşitli bölgelerde de çıplak gözle görüntülendi. Hal böyle olunca vatandaşlar , Türkiye'de nerelerde görüldü gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Buna göre; starlink uyduları nedir? Elon Musk'ın 'de nerelerde görüldü?

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanılmaktadır.

İşte ayrıntılar...

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Starlink Uyduları nedir? Elon Musk'ın Starlink Uyduları Türkiye'de görüldü!
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