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Tedavi etmeden eve gönderdiler

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Tedavi etmeden eve gönderdiler
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi. Babasının 13 gün önce hastalandığını aktaran Gülüşken, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtti. Gülüşken, "Babam kalp hastası ve bizim hayatımızı da tehlikeye attılar. Karantina altında olduğumuz için evde ne bir maskemiz ne bir eldivenimiz var" dedi.
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Tedavi etmeden eve gönderdiler
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