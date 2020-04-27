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Askeri harcama 10 yılda en yüksek seviyede: İlk sırada ABD, ikinci

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI tarafından sağlanan verilere göre ABD, geçtiğimiz yıl 732 milyar dolar harcayarak küresel askeri harcamalardaki artışın arkasındaki itici güç olmaya devam ediyor. 'in ikinci sırada çok geride kalması ve Hindistan'ın ilk üçünü tamamlıyor. SIPRI tarafından yayınlanan yeni veriler, 2019 yılında küresel askeri harcamaların bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttığını ve 2010'dan bu yana en büyük yıllık büyümesinde 1,917 milyar dolarlık bir zihin seviyesine ulaştığını gösteriyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Dünya
Giriş Tarihi: 28.4.2020 01:01 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 01:03 ABONE OL
Askeri harcama 10 yılda en yüksek seviyede: İlk sırada ABD, ikinci Çin

Her ne kadar ABD'nin askeri harcamalarındaki artış - yüzde 5,3 oranında arttı - diğer üst düzey harcamalar arasında en büyük oran olmasa da, Washington'un askeri harcamalarının büyüklüğü diğer bütün ülkelerin mil olarak katlanmasını sağlıyor.

ABD ASKERİ HARCAMADA ÇOK ÖNDE

2019'da 732 milyar dolar harcanan ABD, küresel askeri harcamaların yüzde 38'ini oluşturuyor.

Askeri harcamalarını yüzde 5,1 oranında artıran Çin, Washington'a yetişmek için hala uzun bir yol var.

261 milyar dolarlık bir miktar sallarken, bu rakam hala ABD'ninkinden neredeyse üç kat daha az.

Geçen yıl dördüncü sırada yer alan Hindistan, yıllık yüzde 6,8 artışla ilk üçe yükseldi ve bu da askeri harcamalarını 71,1 milyar dolara itti.


SIPRI üst düzey araştırmacısı Siemon Wezeman, "Hindistan'ın Pakistan ve Çin'deki gerginlik ve rekabet, artan askeri harcamalarının en büyük itici güçlerinden biri.

PAKİSTANDA AŞIRI ARTIŞ VAR

Pakistan'ın harcamaları 10.3 milyar dolar.
SIPRI, 2010'dan bu yana yüzde 70 arttığını belirtti.

Rusya, bir önceki yıl ilk beşte yer almayan 2019'un dördüncü en büyük harcıydı. Moskova'nın askeri harcamaları% 4.5 artışla 65.1 milyar $ olarak kaydedildi.
Suudi Arabistan, küresel askeri harcamaların neredeyse üçte ikisini (yüzde 62) oluşturan ilk beş ülke arasında tamamladı.

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Askeri harcama 10 yılda en yüksek seviyede: İlk sırada ABD, ikinci Çin
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