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'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü

ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 338 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.4.2020 01:56 ABONE OL
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 338 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 338 artışla 4 bin 543'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 4 bin 613 artarak 66 bin 501'e yükseldi.

Açıklamada, hayatını kaybeden 1136 kişinin ölüm sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü
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