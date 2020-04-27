DSÖ'nün Türk yetkilisinden son dakika açıklaması! "Türkiye'de corona virüs vaka sayısındaki azalma..."

Uzun zamandır Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü olarak görev yapan Doktor Nedret Emiroğlu; corona aşısıyla ilgili son çalışmaları paylaştı. Aşı ile ilgili 80 kadar çalışma olduğunu belirten Dr. Emiroğlu; Türkiye'de yaşlılara getirilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte vaka bulaşma hızının daha da azalacağının altını çizdi. Corona virüsle mücadelede normalleşme ne zaman başlayacak?

Aşıyı üretmek için öncelikle virüsü elde etmek yani virüsü izole etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Emiroğlu, "Türkiye, virüsü izole etmeyi başardı ve bununla ilgili çalışmalara başladı. Virüsün izole edilmesinin ardından ürünün geliştirilmesi, daha sonra da önce hayvanlarda sonra insanlarda bu ürünün değişik fazda etkinliğine ve güvenilirliğine bakarak çalışmalar yapılması gerekiyor. Sürenin uzamasının en büyük nedeni bu" dedi.