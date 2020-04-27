Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri DSÖ'nün Türk yetkilisinden son dakika açıklaması! "Türkiye'de corona virüs vaka sayısındaki azalma..."

DSÖ'nün Türk yetkilisinden açıklaması! "'de vaka sayısındaki azalma..."

Dünya genelinde corona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nde üst düzey yönetici olarak görev yapan Dr. 'ndan açıklamaları geldi! Dr. Nedret Emiroğlu, DSÖ'nün aşı çalışmaları sonucunda aşıyı kimlerde kullanacağı hakkında konuştu. 'deki vaka sayısı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dr. Emiroğlu; 2 haftalık süre içerisinde daha rakamlarda daha da azalma olacağına inandığını belirtirken normalleşmenin başlayacağı tarih hakkında da konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:41 ABONE OL
DSÖ'nün Türk yetkilisinden son dakika açıklaması! Türkiye'de corona virüs vaka sayısındaki azalma...

Uzun zamandır Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü olarak görev yapan Doktor ; corona aşısıyla ilgili son çalışmaları paylaştı. Aşı ile ilgili 80 kadar çalışma olduğunu belirten Dr. Emiroğlu; 'de yaşlılara getirilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte vaka bulaşma hızının daha da azalacağının altını çizdi. Corona virüsle mücadelede normalleşme ne zaman başlayacak?

Aşıyı üretmek için öncelikle virüsü elde etmek yani virüsü izole etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Emiroğlu, "Türkiye, virüsü izole etmeyi başardı ve bununla ilgili çalışmalara başladı. Virüsün izole edilmesinin ardından ürünün geliştirilmesi, daha sonra da önce hayvanlarda sonra insanlarda bu ürünün değişik fazda etkinliğine ve güvenilirliğine bakarak çalışmalar yapılması gerekiyor. Sürenin uzamasının en büyük nedeni bu" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DSÖ'nün Türk yetkilisinden son dakika açıklaması! "Türkiye'de corona virüs vaka sayısındaki azalma..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA