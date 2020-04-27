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saldırısında anne ile oğlu hayatını kaybetti

'da güçlerinin Libya'nın başkenti 'un doğusuna düzenlediği roketli saldırıda anne ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 oğlu da yaralandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:13 ABONE OL
Hafter saldırısında anne ile oğlu hayatını kaybetti

Libya'da Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'un doğusuna düzenlediği roketli saldırıda anne ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 oğlu da yaralandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un doğusunda Castelverde bölgesine roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Hükümetin açıklamasına göre, Castelverde bölgesinde atılan roketlerin bir eve isabet etmesi sonucu anne ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 oğlu ise yaralandı.

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Hafter saldırısında anne ile oğlu hayatını kaybetti
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