İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 329 kişi öldü

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 329 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21 bin 61'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin 29 yaş üzeri olduğu belirtilirken 29 yaşındaki kişinin altta yatan sağlık sorunları bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca son 24 saatte bir Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanın daha hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkede 4 bin 463 yeni vakanın tespit edilirken, toplam vaka sayısının 152 bin 840'a ulaştı.

İngiltere'de 30 Mart'tan bu yana Covid-19'a bağlı gerçekleşen en düşük günlük ölüm oranı kayda geçti.

GÖREVİNE DÖNEN BAŞBAKAN JOHNSON'DAN İKİNCİ DALGA UYARISI

Öte yandan korona virüs tespit edildikten sonra semptomlarının kötüleşmesiyle Londra'daki St. Thomas Hastanesinde yoğun bakıma alınan ve oksijen tedavisi uygulanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Nisan'da taburcu edilmesinin ardından bugün görevine döndü. Johnson, ülkedeki kilitlemenin meydana getireceği uzun vadeli ekonomik sonuçları görebildiğini ve aciliyetinin önemli olduğunu bildiğini belirterek, "Ancak ikinci bir yükseliş riskinden kaçınmamız gerekiyor" dedi. İkinci bir dalganın sadece ölüm ve hastalık dalgası değil, aynı zamanda "ekonomik felaket" olacağını dile getiren Johnson, sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Başbakan Johnson kademeli olarak normale dönüleceğini ifade ederken bunun ne kadar süreceğini öngöremediğini, kısıtlamalardan çıkış kararlarının "mümkün olan en yüksek şeffaflıkla" alınacağını ifade etti.

