Karantina karşıtı gösteriler yayılıyor

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili izolasyon ve sağlık önlemlerini protesto gösterileri sürdürerken, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Berlin'in Rosa-Luxemburg Meydanı'ndaki gösteri sırasında polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve çevre yollarını da trafiğe kapattığı görüldü. Gösteride, protestocular ellerinde "Alman Anayasası" yazan dövizler taşıdı. Protestocular, Alman hükümetinin Kovid-19 kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu. Hoparlörlerden birçok kez Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan 1,5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan ve göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, kurala ve çağrılara uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.Stuttgart kentindeki Schlossplatz Meydanı'nda da yaklaşık 500 kişi Kovid- 19 önlemlerini protesto etti. Almanya'daki işlerine gitmek için sınır geçişlerini kullanmak zorunda olan Polonyalılarsa, koronavirüsü salgınına karşı önlemler kapsamında uygulanan kısıtlamaları protesto etti. İsrail'de de yeni tip koronavirüse rağmen Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplanan bin kişi, hakkında yolsuzluk davası açılan Başbakan Benyamin Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler, Kovid-19 kriziyle mücadelede tüm yönetimin Netanyahu'nun elinde toplanmasına da karşı çıktı.ABD Başkanı Donald Trump'ın eyaletlere üç aşamalı olarak alınan önlemleri gevşetmeleri hakkını vermesiyle bazı eyaletlerde halk havanın sıcaklaşmasıyla kendisini sahillere attı. Kaliforniya'nın bazı kentlerinde ve Georgia eyaletinin bazı kentlerinde halk haftasonunda sahilleri doldurdu. Teksas'ın Colleyville kentinde cumartesiden itibaren işyerleri yeniden açılmaya başlandı.ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinden American Airlines'ın Miami- Mexico seferini yapan bir uçuşta yolcuların yüzde 80'inin maskesiz olduğu görülürken, Miami-New York uçuşunda ise yolcuların yüzde 50'inin maske takmadığı görüldü.