Son dakika: ABD'de sıra dışı yöntem! Coronavirüse karşı mide ilacı...

Coronavirüs ile mücadelede sınıfta kalan ve virüsün merkez üssü haline dönüşen ABD'den sıra dışı bir çalışma haberi geldi. Virüsle mücadele için seferber olan enstitüler arasında yer alan Feinstein Klinik Araştırmalar Enstitüsü, coronavirüse karşı mide ilacı kullanmaya hazırlanıyor. Çalışmaların sonucunu bekleyen enstitü, sonuçların olumlu olacağını düşünüyor.

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ülke olan ABD'de, Feinstein Klinik Araştırmalar Enstitüsü uzmanları hastaların tedavisinde mide yanmasına iyi gelen ilacı denemeye başladıklarını açıkladı. Doktorlar, "Bu ilaç ucuz ve yaygın" derken insanların aşırı dozlarda almaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

150 KİŞİ ÜZERİNDE DENENİYOR

New York Post'un haberine göre Feinstein Klinik Araştırmalar Enstitüsü, corona hastalarında mide yanmasına iyi gelen ilaçla tedavi yöntemini test ettiklerini açıkladı. Mide ilaçlarının etken maddesi 'famotidine'nin Covid-19'a karşı önleyici etkisi olduğunu öne süren uzmanlar, bunu 150 kişilik hasta grubu üzerinde uygulamaya başladı.

SONUÇLAR EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Söz konusu tedavinin, sıtma ilacı hidroksiklorokin ile beraber hastalara uygulandığını belirten uzmanlar, çalışmanın henüz ilk aşamalarda olduğunu ve sonuçların en kısa sürede açıklanacağını ifade etti.

Araştırma ekibinden Dr. David Battinelli, Northwell's North Shore Üniversite Hastanesi, Long Island Yahudi Tıp Merkezi ve Lenox Hill Hastanesi'nde çalışmanın uygulandığını söyledi.

CORONAVİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ ABD

Batinelli, testlere 1250 hastanın katılmasını hedeflediklerini de ekledi.

Worldometers'ın verilerine göre 1 milyon vaka sınırına dayanan ABD'de 55 bin kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

"ETKİLİ OLURSA..."

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Dr. Kevin Tracey, "Tıp tarihinde bir hastalığı iyileştiren bir ilacın farklı bir hastalık üzerinde etkisi olduğunu çok gördük. Eğer famotidine işe yararsa, buradaki "eğer" kelimesine vurgu yapıyorum, bu ilacı geniş ölçekli kullanmak mümkün olabilir" dedi.

Tracey, "Bu ilaç yaygın, çok rahat erişilebiliyor ve ucuz. Fakat şu an hastanedeki denemelerimizde çok yüksek dozda ilaç veriyoruz. Şu an dürüst olmak gerekirse faydası var mı bilmiyoruz. Normalde alınan dozun 9 katını hastalara veriyoruz. Dolayısıyla eczaneye giderek bu ilaçtan almayın" dedi.

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