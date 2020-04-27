Son dakika: Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 900 bini aştı. 210 bin kişi ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 900 bin 319 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (122 bin 675), İspanya (120 bin 832), Almanya (114 bin 500), Çin (77 bin 474), İran (70 bin 933), İtalya (66 bin 624) ve Fransa (44 bin 903) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 33 bin 791'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 29 bin 323'e ulaşırken, 209 bin 227 kişi hayatını kaybetti.

İTALYA

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 26 bin 977'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 26 bin 977'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 739 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 199 bin 414'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 66 bin 624'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise bin 956 olarak açıklandı.

İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren bazı işletmeler kademeleri olarak yeniden açılacak.

İNGİLTERE

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bin 732'den 21 bin 92'ye, vaka sayısı da 4 bin 310 artarak 157 bin 149'a çıktı.

Gün içinde 37 bin 24 test yapılırken, toplam test sayısı 719 bin 910 oldu.

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 449, 823, 759, 616, 684, 813 ve 413 olarak kayıtlara geçti.

Ancak hükümetin açıkladığı günlük veriler, sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 95 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 131 yeni vaka tanısı konulduğunu, 4 bin 651 hastanın da iyileştiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 27 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 900 oldu. Bugün toplam 20 bin 143 test yapılırken, 2 bin 131 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 112 bin 261 oldu. Bugünkü 4 bin 651 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 33 bin 791'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 882, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 736 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadelerini kullandı.

FRANSA

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi.