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Haberi: Corona virüs tedavisinde dünyayı heyecanlandıran gelişme! Üçüncü aşı denemeleri başladı

Tüm dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüs salgını ülkemizde de etkilerini yoğun bir şekilde göstermeye devam ediyor. Dünyaya oranla, ülkemizde olumlu ilerlemenin kaydedildiği corona virüs salgını ile ilgili umutlandıran haberleri de gelmeye devam ediyor. Coronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de üçüncü aşı adayının klinik denemelerine başlandığı bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 01:06 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüs tedavisinde dünyayı heyecanlandıran gelişme! Üçüncü aşı denemeleri başladı

Dünya corona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, umutlandıran haberleri de gelmeye devam ediyor. "Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki Sinopharm şirketi tarafından geliştirilen aşı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Henan eyaletine bağlı Cıazuo şehrinde yapılan birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katıldı.

Aşının güvenliğinin sınandığı birinci aşama başarılı sonuç verirken aşı adayının etkililiğini belirlemeyi amaçlayan ikinci aşama denemelere en kısa sürede geçilmesi planlanıyor.

Farklı virüs, bakteri ve patojen parçalarının birleşiminden oluşan aşı adayının klinik denemelerinin bir yıl içinde sonuçlanması umuluyor.

Klinik denemelerin başlaması, bir aşı adayının kısa sürede kullanılabilir hale geleceği anlamına gelmiyor. Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada az sayıdaki sağlıklı kişi üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada aşının etkinliği, deney ve kontrol gruplarına ayrılan 100'den fazla kişi üzerinde test edilirken üçüncü ve son aşamada aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Potansiyel aşının klinik denemelerine 14 Nisan'da onay verilmişti.

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Son Dakika Haberi: Corona virüs tedavisinde dünyayı heyecanlandıran gelişme! Üçüncü aşı denemeleri başladı
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