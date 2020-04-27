Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson 22 gün sonra göreve döndü!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 gün sonra göreve geri döndü. Johnson, bugün 10 Numara'da yaptığı açıklama ile göreve döndüğünü duyurdu.

JOHNSON YENİDEN GÖREVDE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, coronavirüse yakalandıktan sonra bir süre evde karantinada kalmıştı. Johnson'un durumu kısa sürede ağırlaşırken, hastanede tedavi altına alınmıştı. Johnson'un durumu daha da kötüleşince yoğun bakımda tedavi başladı. Johnson, yoğun bakımın ardından yeniden evine gönderilmiş ve süreci tamamlaması istenmişti. Johnson'un yokluğunda görevini Dışişleri Bakanı yürütmüştü.

Boris Johnson yaptığı açıklamada, "Bu işin sonuna yaklaştık" dedi. Johnson corona virüs önlemlerini kaldırma konusunda aceleci olmayacaklarını söyledi. Johnson, koronavirüsü ikinci dünya savaşından bu yana görülen en büyük meydan okuma olarak değerlendirdi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Çevre Bakanı George Eustice'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bin 319'dan 20 bin 732'ye, vaka sayısı da 4 bin 463 artarak 152 bin 840'a çıktı.

Gün içinde 29 bin 58 test yapılırken, toplam test sayısı 669 bin 850 oldu.





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