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: "Trump'ı öldür" demişti! Gizli servis devreye girdi! Cezası belli oldu...

haberi... 'nin Teksas eyaletinde yaşayan , 2019'un Aralık ayında ABD Başkanı 'ı ölümle tehdit eden bir pankart ile görülmüştü. Godlu, gözaltına alındığı sırada ise, "Başkanı öldürün" diye bağırmıştı. Gizli servisin de dahil olduğu dava sonuçlandı. Godlu'ya verilen ceza belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Trump'ı öldür demişti! Gizli servis devreye girdi! Cezası belli oldu...

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Mickael Gedlu (36), sosyal medyada Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürmekle tehdit etti. Gedlu, tehditleri nedeniyle çıkarıldığı mahkemede 18 ay hapis cezası aldı.

Texas eyaletinin Dallas kentinde yaşayan Gedlu, Aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onu öldürmeye çalışmadan önce Trump'ın Dallas'ı ziyaret etmesini bekliyorum" dedi. Mahkemeye çıkarılan Gedlu, söz konusu ifadeyi kullandığını itiraf etti ve geçtiğimiz Cuma günü 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2018 YILINDA TRUMP'I BEKLERKEN GÖRÜLDÜ

ABD medyası, 31 Mayıs 2018'de, Gedlu'nun Başkan Trump'ın bir bağış toplama etkinliği için geldiği Dallas Adolphus Oteli'nin karşı sokağında görüldüğünü duyurdu. Polisler, elinde "Trump'ı öldür" yazılı pankart tutan Gedlu'yu fark edince gözaltına aldı. Öte yandan, Gedlu'nun gözaltına alındığı sırada "Başkanı öldürün" diye bağırdığı ifade edildi.

Gedlu'ya ilişkin soruşturmanın ise Dallas Polisi ve ABD Gizli Servisinin ortak çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

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SON DAKİKA: "Trump'ı öldür" demişti! Gizli servis devreye girdi! Cezası belli oldu...
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