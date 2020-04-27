Elon Musk'ın Starlink Uyduları Türkiye'de görüldü! Starlink Uyduları nedir?

Elon Musk'ın Starlink Uyduları 22 Nisan'dan beri uzayda ve bu uydular dünya yörüngesinde 2027 yılına kadar 12 bin uyduluk ağ kurmayı hedefliyor. Led ışık gibi görüntüler çizen uydular Türkiye'de çeşitli bölgelerde de çıplak gözle görüntülendi. Hal böyle olunca vatandaşlar Starlink Uyduları nedir, Türkiye'de nerelerde görüldü gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Buna göre; starlink uyduları nedir? Elon Musk'ın starlink uyduları Türkiye'de nerelerde görüldü?

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanılmaktadır.

İşte ayrıntılar...