Suudi Arabistan çocuk yaşta işlenen suçlar için idam cezasını kaldırdı

Suudi Arabistan'da, çocuk yaşta işlenen suçlar için idam cezasının kaldırıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni çıkarılan Kraliyet kararnamesiyle çocuk yaşta işlenen suçlar için idam cezasının kaldırıldığını duyurdu.

Komisyon Başkanı Avvad bin Salih el-Avvad, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kararnameyle reşit olmayan yaşta işlediği bir suçtan ötürü ölüm cezası verilen kişi idam edilmeyecek ancak 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek."

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz günlerde işlenen bazı suçlar için kırbaçlama cezası kaldırılarak yerine hapis cezası getirilmişti.