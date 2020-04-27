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Trump'ın günlük Kovid-19 basın toplantısını iptal etmesi gündem oldu

'da günlük yapılan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü basın toplantıları cumartesi ve pazar günleri yapılmazken, bugün de iptal edildi. Normal şartlarda 1 ila 2 saat süren basın toplantıları yapan Trump, 24 Nisan'da sadece 22 dakikalık bir toplantı yapmış ve soru almamıştı. Amerikan basını, Trump'ın perşembe günkü basın toplantısında Kovid-19 tedavisine ilişkin yaptığı " enjektesi" önerisinin ardından, danışmanlarının kendisine basın toplantılarının süreleri ve sayısının azaltılmasını önerdiğini yazdı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.4.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 19:45 ABONE OL
Trump'ın günlük Kovid-19 basın toplantısını iptal etmesi gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Beyaz Saray'da günlük düzenlediği basın brifingi iptal edildi.

ABD'NİN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Trump'ın, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri ile Beyaz Saray'da neredeyse her gün yaptığı basın toplantılarını hafta sonu yapmaması, bugün de iptal etmesi ülkede gündem oldu.

Beyaz Saray'dan dün gece yayımlanan günlük programda basın brifinginin yerel saatle 17.00'de yapılması öngörülüyordu. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün basın toplantısı olmayacak." dedi.

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Bunun üzerine Beyaz Saray programı güncelledi ve brifing iptal edildi.

McEnany, hafta içinde basın toplantıları olacağını belirtirken, toplantıların gününe ilişkin bilgi paylaşmadı.

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TRUMP BASINI SUÇLAMIŞTI

Normal şartlarda 1 ila 2 saat süren basın toplantıları yapan Trump, 24 Nisan'da sadece 22 dakikalık bir toplantı yapmış ve soru almamıştı.

Trump, 25 Nisan'da yaptığı Twitter paylaşımında ise "Yalancı basın düşmanca şeyler dışında bir şey sormaz, doğruları ve gerçekleri olduğu gibi haberleştirmezken Beyaz Saray'daki basın toplantılarının ne anlamı var? Medyanın reytingleri yükseldi ve halka yalan haber dışında bir şey verilmedi. Harcanan zamana ve çabaya değmez." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray programına cumartesi ve pazar günleri brifing konulmamıştı.

TRUMP'IN GÜNDEM OLAN "DEZENFEKTAN" AÇIKLAMASI

Öte yandan Amerikan basını, Trump'ın 23 Nisan'da Kovid-19 tedavisine ilişkin yaptığı "dezenfektan enjektesi" önerisinin ardından, danışmanlarının kendisine basın toplantılarının süreleri ve sayısının azaltılmasını önerdiğini yazdı.

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Söz konusu toplantıda Trump, "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaşmıştı.

Trump, toplantıda, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." ifadesini kullanmış ve salondaki bilim insanlarına bu konuda araştırma yapmaları önerisinde bulunmuştu.

Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada ise bu önerisini, "Ne olacağını görmek için muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum." sözleriyle savunmuştu.

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Trump'ın günlük Kovid-19 basın toplantısını iptal etmesi gündem oldu
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