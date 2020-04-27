Vaka sayısı 3 milyona dayandı

Dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde vaka sayısı 2 milyon 977 bin 193 oldu. Ölü sayısı ise 206 bin 140'a ulaştı. Krizin son merkezi ABD'de önlemler bazı eyaletlerde kademeli olarak hafifletilirken bir önceki kriz merkezi olan Avrupa'nın İngiltere, İspanya ve İtalya ülkelerinde önlemler devam ediyor.ABD'de 2 bin 494 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 54 bin 965 oldu. Vaka sayısı ise 976 bin 403'e yükseldi.Almanya'da vaka sayısı 157 bini, can kaybı ise 5 bin 800'ü geçti.Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi.Can kayıpları İtalya'da 26 bin 644'e, İspanya'da 23 bin 190'a, İngiltere'de 20 bin 732'ye çıktı.Rusya'da vaka sayısı 80 bin 949 oldu.Ölü sayısı Cezayir'de 419'a, Mısır'da 307'ye, Fas'ta 159'a S. Arabistan'da 136'ya, BAE'de 71'e yükseldi. S. Arabistan'da sokağa çıkma yasağı Mekke hariç kısmen kaldırıldı.İran'da s800 gram ağırlığındaki bebek koronavirüsü yendi.İNGILIZ hükümetinin haziran ayında haftada bir milyon adet kit üretilmesi için gerekli talimatı verdiği belirtiliyor. Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen testle 50 milyon kişiye yetecek test kitinin hazır olacağı ve böylece insanların karantinadan çıkma ve sosyalleşme süreçleri daha kolay olacak.