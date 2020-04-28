ABD ve Avrupa normalleşmeye çalışıyor

Dünya genelinde Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 55 bin 498'e yükselirken, 211 bin 35 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 919 bin 174 kişi de iyileşti. Salgının en büyük darbeyi vurduğu ABD'de eyaletler normalleşmeye ilişkin kararlar açıklanırken, Florida, Kaliforniya ve Georgia'da sahillerin dolup taştığı görülüyor. Avrupa'daysa bazı ülkeler önlemleri aşamalı olarak hafifletme eğliminde.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Salgın bitme noktasından çok uzak" dedi.En fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke ABD olurken ülkede şimdiye kadar 1 milyon 4 bin 802 kişide Kovid-19 tespit edildi, 56 bin 498 kişi yaşamını yitirdi.Çin'de pazardan pazartesiye 2'si yurtdışı kaynaklı toplam 3 vaka tespit edildi. 1 kişi öldü.Yeni Zelanda'da pazardan pazartesiye sadece 1 yeni vaka bildirildi. Toplum içinde bulaşma durduruldu. "Salgının önüne geçildi" açıklaması yapıldı. Toplam ölü sayısı 19.İspanya'da 4 Mayıs'tan itibaren 14 yaşın altındaki çocuklar kademeli olarak yeniden dışarıya çıkmaya başlıyor.Ölü sayısının 26 bini aştığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, 4 Mayıs'ta koronavirüs sonrası dönem için ikinci aşamaya geçeceklerini açıkladı. İtalya ve İspanya'da okullar ise sonbaharda açılacak.Almanya'da maske zorunluluğu getirilirken, kısıtlamalar hafifletiliyor.İsviçre'de de kuaförler dün açıldı.Norveç'teyse ilkokullar açıldı.Brezilya'da son 24 saatte 272 kişi hayatını kaybetti.Arap ülkelerinde de ölümler artıyor. Mısır'da 337, Cezayir'de 432, Fas'ta 162, Irak'ta 88 kişi öldü.