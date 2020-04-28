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’de koronavirüs tedbirlerini protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı

’de, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanmaya karşı protesto gösterileri düzenleyen “ReopenNC” grubunun lideri ’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:59 ABONE OL

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde koronavirüse yönelik alınan tedbirleri protesto eden "ReopenNC" grubunun lideri Audrey Whitlock'ta koronavirüs tespit edildi. koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeye çağıran Whitlock son iki gösteriye katılamadığı için bir rapor verdi. Kuzey Karolina'nın yerel radyo kanalına konuşan Whitlock karantina süresinin Pazar günü sona erdiğini belirtirken, ""İlçe sağlık departmanımın talimatı doğrultusunda kendimi karantinaya aldım ReopenNC'nin gerçekleştirdiği hiçbir etkinliğe katılmadım" diye konuştu.

"GÖSTERİLERE KATILMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Karantina süreci tamamlanan Whithlock, Salı günü gerçekleşecek olan protestoya katılmayı planladığını vurguladı.

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ABD’de koronavirüs tedbirlerini protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
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