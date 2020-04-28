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ABD'de yürütülen çalışma kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi

ABD'de yapılan bir araştırma, henüz vücutta belirti göstermemiş hastalığının, bir çeşit kan testiyle daha erken tespit edilebileceğini ortaya koydu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.4.2020 23:21 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 23:22 ABONE OL
ABD'de yürütülen çalışma kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi

Akademik "Science" dergisine dayandırılan haberde, yapılan bir araştırmanın, kanserin, bir çeşit kan testiyle erken evrelerde bile tespit edilebileceğini gösterdiği belirtildi.

Haberde, "Daha önce hastalık belirtisi göstermeyen binlerce insan üzerinde yapılan çalışmada, ilk defa bir kan testi sayesinde birçok kanser türü tespit edilebildi." ifadelerine yer verildi.

Kanser tedavileri korona alanından uzak yerde yapılsın

Testin geliştirilmesine yardımcı olan bilim adamlarından Johns Hopkins Üniversitesinden Nickolas Papadopoulos, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışma ile henüz test aşamasında olsa da standart tarama yöntemleriyle elde edilen sonuçlardan iki kat daha fazla kanser vakası tespit edildi." dedi.

Papadopoulos, testin sadece 65-75 yaş grubundaki kadın ve erkekler üzerinde yapıldığını, daha net sonuç için farklı yaş gruplarında da denenmesi gerektiğini söyledi.

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ABD'de yürütülen çalışma kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
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