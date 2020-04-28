Ankara’dan Yunanistan’a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin tahliyesinde Türkiye'nin katkılarını dile getirmeyen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için Cibuti'den getirdik" ifadelerini kullandı. Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci, 25 Nisan'da Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yolları'na ait uçakla tahliye edildi. Çavuşoğlu açıklamayı, Yunan mevkidaşının söz konusu tahliyenin Yunanistan'ın Cibuti'deki Avrupa Birliği makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştiği yönündeki sosyal medya mesajına cevap olarak yaptı.