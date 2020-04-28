Böyle ceza görülmedi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısındaki çete üyelerinin bulunduğu Izalco Hapishanesi'nde mahkûmlara verilen ceza dünyada yankı uyandırdı. El Savador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından maksimum acil durum ilan ederek mahkumlar için 24 saat hücre cezası emri verdi. Bukele yaptığı açıklamada, "Dış dünya ile temas olmayacak. Mağazalar kapalı kalacak ve bir sonraki duyuruya kadar tüm faaliyetler askıya alınacak. Çete liderleri hücre hapsine girecek" dedi. Ayrıca, hükümet tarafından verilen talimat doğrultusunda hapishanedeki 5 hücrede de arama yapıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin devam ettiği ülkede, mahkumlara uygulanan hücre cezasında sosyal mesafenin korunmaması ise dikkat çekti. Elleri kelepçelenen mahkûmlar, uzun sıralar oluşturacak şekilde yan yana oturtuldu.Bazı mahkumların yüzlerinde maske olduğu görülürken çoğu mahkûmda maske olmaması da tepki çekti. Şu ana kadar 323 koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiği ülkede, salgın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.