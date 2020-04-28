CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ: Çin'den müjdeli haber geldi! İnsanlar üzerinde test edilmeye başlandı!

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken Çin'den gelen müjdeli haber sevindirdi. Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki şirket tarafından geliştirilen aşı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katılırken aşı başarılı sonuç verdi. İkinci aşama denemelere en kısa sürede geçilmesi planlanırken farklı bakteri, virüs ve patojen parçalarının birleşiminden oluşan aşı adayının klinik denemelerinin bir yıl içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

AŞI ÇALIŞMALARINDA MÜJDELİ HABER!

Henan eyaletine bağlı Cıazuo şehrinde yapılan birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katıldı.

Aşının güvenliğinin sınandığı birinci aşama başarılı sonuç verirken aşı adayının etkililiğini belirlemeyi amaçlayan ikinci aşama denemelere en kısa sürede geçilmesi planlanıyor.

İşte son dakika corona virüsü haberinin ayrıntıları!