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CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ: 'den müjdeli haber geldi! İnsanlar üzerinde test edilmeye başlandı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. İlk olarak görüldüğü yer 'de üçüncü aşı adayı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki şirket tarafından geliştirilen aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı açıklandı. Birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katılırken aşının güvenliği de test aşamasında sınandı. Başarılı sonuç verirken ikinci aşama denemelerine en kısa sürede geçilmesi planlanıyor. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 28.4.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 08:01 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ: Çin'den müjdeli haber geldi! İnsanlar üzerinde test edilmeye başlandı!

Corona virüsü ile ilgili haberleri yakından takip edilirken 'den gelen müjdeli haber sevindirdi. Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki şirket tarafından geliştirilen aşı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katılırken aşı başarılı sonuç verdi. İkinci aşama denemelere en kısa sürede geçilmesi planlanırken farklı bakteri, virüs ve patojen parçalarının birleşiminden oluşan aşı adayının klinik denemelerinin bir yıl içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

AŞI ÇALIŞMALARINDA MÜJDELİ HABER!

Henan eyaletine bağlı Cıazuo şehrinde yapılan birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katıldı.

Aşının güvenliğinin sınandığı birinci aşama başarılı sonuç verirken aşı adayının etkililiğini belirlemeyi amaçlayan ikinci aşama denemelere en kısa sürede geçilmesi planlanıyor.

İşte son dakika corona virüsü haberinin ayrıntıları!

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CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ: Çin'den müjdeli haber geldi! İnsanlar üzerinde test edilmeye başlandı!
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