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Coronavirüs tedbirlerini protesto etmişti! 'de o isim koronavirüse yakalandı

'de coronavirüse karşı alınan tedbirleri protesto eden , coronavirüse yakalandı. Coronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeye çağıran Whitlock gösterilere katılamadığı için rapor verdi. Whithlock,karantina süreci tamamlandıktan sonra protestolara katılmaya devam eeceğini vurguladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 12:18 ABONE OL
Coronavirüs tedbirlerini protesto etmişti! ABD'de o isim koronavirüse yakalandı

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde koronavirüse yönelik alınan tedbirleri protesto eden "ReopenNC" grubunun lideri Audrey Whitlock'ta koronavirüs tespit edildi. koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeye çağıran Whitlock son iki gösteriye katılamadığı için bir rapor verdi. Kuzey Karolina'nın yerel radyo kanalına konuşan Whitlock karantina süresinin Pazar günü sona erdiğini belirtirken, ""İlçe sağlık departmanımın talimatı doğrultusunda kendimi karantinaya aldım ReopenNC'nin gerçekleştirdiği hiçbir etkinliğe katılmadım" diye konuştu.

"GÖSTERİLERE KATILMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Karantina süreci tamamlanan Whithlock, Salı günü gerçekleşecek olan protestoya katılmayı planladığını vurguladı.

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Coronavirüs tedbirlerini protesto etmişti! ABD'de o isim koronavirüse yakalandı
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