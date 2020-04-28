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Darbeci Hafter kendini Başkan ilan etmişti! 'dan ilk yorum geldi

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’in kendisini tek taraflı başkan ilan etmesine 'dan ilk yorum geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Hafter’in kendisini tek taraflı başkan ilan ettiğine dair açıklamasını değerlendirerek “Bu şaşırtıcı.” dedi.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:36 ABONE OL
Darbeci Hafter kendini Başkan ilan etmişti! Rusya'dan ilk yorum geldi

Rusya, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini tek taraflı başkan ilan etmesini "şaşırtıcı" buldu.

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Hafter'in kendisini tek taraflı başkan ilan ettiğine dair açıklamasını değerlendirerek "Bu şaşırtıcı." dedi.

Libya nezdinde alınan çeşitli kararların bulunduğuna işaret eden yetkili, "Berlin zirvesinde alınan kararlar var, önemli olan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2510 sayılı kararı ve bu kararların uygulanması gerekmektedir. Bu kararlar uluslararası toplumun desteğiyle öncelikle Libyalılar tarafından uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Libya nezdinde siyasi süreç dahilinde kapsamlı görüşmeleri desteklediğini savunan bakanlık yetkilisi, "Libya'daki çatışmaya askeri bir çözüm bulunmamaktadır. Ramazan ayının başlaması nedeniyle Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih oldukça dengeli bir konuşma yaptı ve çeşitli ilginç önerilerde bulundu." şeklinde konuştu.

Hafter, dün yayımladığı görüntülü mesajında, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etmişti.

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Darbeci Hafter kendini Başkan ilan etmişti! Rusya'dan ilk yorum geldi
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