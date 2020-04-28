Darbeci Hafter'in kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmesine Rusya'dan tepki: Rusya bunu onaylamıyor

Darbeci Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etti. Hafter, yayınladığı görüntülü mesajında, daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret ederek, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürdü.

RUSYA BUNU ONAYLAMIYOR

Darbeci Hafter'in kendini tek taraflı devlet başkanı ilan etmesine Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı son dakika açıklamada; Rusya bunu onaylamıyor, Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor....

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