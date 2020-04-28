Financial Times muhabirine casusluk suçlaması

İngiliz medyası casusluk olayı ile sarsıldı. Financial Times (FT) muhabiri Mark Di Stefano, basın organları Independent ve Evening Standard'ın özel yönetim toplantılarına eriştiği iddiası nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Koronavirüs sebebiyle firmalar, toplantılarını internet üzerinden çoklu katılımla toplantı yapma imkanı sağlayan Zoom uygulamasıyla yapmaya başladı. İngiliz medyası Independent ve yan kuruluşu Evening Standard gazetesi, Zoom uygulamasıyla gerçekleştirdikleri yönetim toplantılarını dinlediği için Financial Times gazetesi muhabiri Mark Di Stefano'yu suçlandı.

YÖNETİM KARARLARINI TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Olay, Mark Di Stefano'nun bu iki gazetenin özel yönetim toplantılarında aldıkları kararları Twitter üzerinden paylaşmasıyla başladı. Gazetelerin toplantılarda aldıkları kararları çalışanlarla paylaştığında, Di Stefano eş zamanlı olarak Twitter üzerinden kararları paylaştı.

ZOOM ÜZERİNDEN KATILARAK DİNLEMİŞ

Independent, Zoom günlük dosyalarında (log files) Di Stefano adına kayıtlı bir hesap tarafından 16 saniye kadar toplantılara katıldığını ispatladı. Toplantı katılımcıları, Di Stefano'ya ait hesabın video bağlantı özelliğinin devre dışı olduğunu ancak isminin ekranda bir süre kaldığını gördü. Toplantılarda buna benzer birçok isimsiz katılım görülünce ve Mark Di Stefano'nun bu toplantılarda alınan kararları Twitter üzerinden yayınlamasıyla Independent yöneticileri olayı araştırmaya başladı.

Dİ STEFANO AÇIĞA ALINDI

Financial Times, kendilerine başvuran Independent yöneticilerinin şikayeti üzerine olayı araştırmaya başladı. Mark Di Stefano açığa alındı.