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'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Hafter milislerinin Trablus-Mısrata kentine 30'da fazla roket düştüğü belirtildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 10:21 ABONE OL
Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Hafter milislerinin Trablus-Mısrata kentine 30'da fazla roket düştüğü belirtildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un doğusundaki Mısrata'da sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin Trablus-Mısrata kentine 30'da fazla roket düştüğü belirtildi.Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

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Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı
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