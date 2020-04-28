Nijerya'da silahlı saldırılar: en az 18 ölü

Ulusal basında çıkan haberlerde de Kaduna eyaletinde Adara köyüne askeri üniformayla gelen silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de kaçırıldığı kaydedildi.

Kaduna eyaletinde iki hafta hafta önce de silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 24 kişi kaçırılmıştı.

Bu bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.