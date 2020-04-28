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Son Dakika Haberi: Hindistanlı aktör ’dan inanılmaz yardım! 1 kilo unun içinde 15 bin

Yardımsever kimliği ile daha öncede adından söz ettiren Hindistanlı aktör , bu kez eşine daha önce hiç rastlanmamış bir yardım kampanyası başlattı. Amir Kahn, bu kampanya ile ihtiyacı olan herkese 1 kilo dağıtımı yapacağını söylese de her şey bununla sınırlı değildi. Sadece 1 kilo olduğu için unu almaya az sayıda kişinin geldiği belirtildi. Un poşetinin içinden çıkanlar ise ihtiyaç sahiplerine şoke etti. Tiktok videosu ile yayınlandıktan sonra kısa süre içerisinde dünya gündemine oturan son dakika haberinin ayrıntıları şöyle;

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:28 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Hindistanlı aktör Aamir Khan’dan inanılmaz yardım! 1 kilo unun içinde 15 bin rupi

Bollywood' dünyaca yıldızı yine adından çok konuşturacak bir harekete imza attı. Hindistanlı aktör , daha önce eşine hiç rastlanmamış bir bağışta bulundu. Hindistan merkezli News18 adlı haber sitesinde yayınlanan son dakika haberine göre, Aamir Khan'ın başlattığı yardım kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine 1 kilo un dağıtılacağı belirtildi. Katılım az sayıda oldu ancak buradaki tek bağış un değildi. Paketin içerisini açanlar karşılaştığı görüntü ile şoke oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları!

HİNDİSTANLI AKTÖR AAMİR KHAN'DAN GÖRÜLMEMİŞ YARDIM KAMPANYASI

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca hayranı bulunan Hindistanlı aktör Aamir Khan'dan daha önce görülmemiş bir yardım kampanyası geldi. Aamir Khan, ihtiyacı olan herkese 1 kilo un dağıtacağını duyurdu.

İşte tüm detaylar;

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Son Dakika Haberi: Hindistanlı aktör Aamir Khan’dan inanılmaz yardım! 1 kilo unun içinde 15 bin rupi
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