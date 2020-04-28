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! İtalyan Başkan çileden çıktı: Aptal mısınız, Saf mısınız?

! Coronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü İtalya'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Vaka ve ölü sayıları giderek azalırken, ülkede gevşeme politikaları da yavaş yavaş tartışılmaya başlandı. Gece hayatına düşkünlükleri ile bilinen İtalyanlar, bir an önce normalleşmenin başlamasını istiyor. Yetkililere sık sık normalleşmenin ne zaman başlayacağını ve hayatın nasıl devam edeceğini soran İtalyanlar, Campania Bölgesi'nin Başkanı 'yı çileden çıkardı. Vincenzo De Luca, "Yeni aşamada geceleri artık yine dışarı çıkabilecek miyiz?" sorusuna sinirlenerek, "Aptal mısınız yoksa saf mısınız?" cevabını verdi. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:16 ABONE OL
Son dakika! İtalyan Başkan Vincenzo De Luca çileden çıktı: Aptal mısınız, Saf mısınız?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri gevşetme kararı alan İtalya'da vatandaşların yönelttiği sorular Campania Bölgesi'nin Başkanı 'yı çok kızdırdı. Vincenzo De Luca, "Yeni aşamada geceleri artık yine dışarı çıkabilecek miyiz?" sorusuna sinirlenerek, "Aptal mısınız yoksa saf mısınız?" cevabını verdi.

Amerika'dan önce koronavirüsün merkezi haline dönüşen İtalya'da korkunç bilanço gün geçtikçe biraz daha düşüşe geçti.

Günlük ölü sayısında ciddi şekilde azalma görülürken, normal hayata dönüş için bazı sinyaller veriliyor.

İtalyan Başkan'dan çileden çıkartan corona virüsü sorusuna şok cevap | Video

2. AŞAMA'YA GEÇİLİYOR

Mayısta koronıavirüsle mücadelede "2. Aşama"ya geçilecek olan ülkede, bazı belediye başkanları hala sokağa çıkıp önlem almayanlarla mücadele etmekle meşgul…

O başkanlardan biri yasağa uymayıp dışarı çıkan İtalyanlar için "Polis gönderir orayı ateşe veririm." diyen Napoli merkezli Campania Bölgesi'nin Belediye Başkanı Vincenzo De Luca…

"APTAL MISINIZ YOKSA SAF MISINIZ?"

Luca, koronavirüsle ilgili kendi bölgesinde aldığı önlemleri anlattığı videoda, yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla da gündem oldu.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da, Luca'nın videosuna çeviri yaparak 'efsanevi cevap' ifadeleriyle paylaştı.

Vincenzo De Luca, "Yeni aşamada geceleri artık yine dışarı çıkabilecek miyiz?" sorusuna sinirlenerek, "Aptal mısınız yoksa saf mısınız?" cevabını verdi.

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Son dakika! İtalyan Başkan Vincenzo De Luca çileden çıktı: Aptal mısınız, Saf mısınız?
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