Son dakika! İtalyan Başkan Vincenzo De Luca çileden çıktı: Aptal mısınız, Saf mısınız?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri gevşetme kararı alan İtalya'da vatandaşların yönelttiği sorular Campania Bölgesi'nin Başkanı Vincenzo De Luca'yı çok kızdırdı. Vincenzo De Luca, "Yeni aşamada geceleri artık yine dışarı çıkabilecek miyiz?" sorusuna sinirlenerek, "Aptal mısınız yoksa saf mısınız?" cevabını verdi.

Amerika'dan önce koronavirüsün merkezi haline dönüşen İtalya'da korkunç bilanço gün geçtikçe biraz daha düşüşe geçti.

Günlük ölü sayısında ciddi şekilde azalma görülürken, normal hayata dönüş için bazı sinyaller veriliyor.

İtalyan Başkan'dan çileden çıkartan corona virüsü sorusuna şok cevap | Video

2. AŞAMA'YA GEÇİLİYOR

Mayısta koronıavirüsle mücadelede "2. Aşama"ya geçilecek olan ülkede, bazı belediye başkanları hala sokağa çıkıp önlem almayanlarla mücadele etmekle meşgul…

O başkanlardan biri yasağa uymayıp dışarı çıkan İtalyanlar için "Polis gönderir orayı ateşe veririm." diyen Napoli merkezli Campania Bölgesi'nin Belediye Başkanı Vincenzo De Luca…

"APTAL MISINIZ YOKSA SAF MISINIZ?"

Luca, koronavirüsle ilgili kendi bölgesinde aldığı önlemleri anlattığı videoda, yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla da gündem oldu.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da, Luca'nın videosuna çeviri yaparak 'efsanevi cevap' ifadeleriyle paylaştı.

Vincenzo De Luca, "Yeni aşamada geceleri artık yine dışarı çıkabilecek miyiz?" sorusuna sinirlenerek, "Aptal mısınız yoksa saf mısınız?" cevabını verdi.