SON DAKİKA: Rus doktorun iddiaları gündeme oturdu! Corona virüsü aratacak yeni bir salgın geliyor!

Tüm dünya corona virüsü salgını ile mücadele ederken son dakika haberleri ve açıklamaları da peş peşe geliyor. Bunlara son olarak Rus doktor Aleksandr Myasnikov'un söyledikleri damga vurdu. Tüm dünyanın koronavirüsten daha kötü ve ölümcül bir salgınla yüzleşeceğini iddia ederken tehlikenin durumunu da gözler önüne serdi. Öte yandan dünyanın bu salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini açıklarken Rusya koronavirüs pandemisi izleme merkezinin sözcücü doktor Aleksandr Myasnikov, corona virüsü kapma olasılığının en yüksek olduğu yerin hastaneler olduğunu da sözlerine ekledi.

RUS DOKTORUN İDDİALARI GÜNDEME OTURDU!

Corona virüsü salgınından daha ölümcül bir salgının dünyayı beklediğini açıklayan Rus doktor Aleksandr Myasnikov'un iddiaları gündeme oturdu. "Hepimiz yüzde 30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekliyoruz" öngörüsünde bulunan Myasnikov, koronavirüs ile ilgili mevcut durumun dünyaya yeni salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini kaydetti.

İşte son dakika haberinin detayları!