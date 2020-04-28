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: Rus doktorun iddiaları gündeme oturdu! aratacak yeni bir salgın geliyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip edilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Rus doktor , önümüzdeki süreçte corona virüsünde çok daha kötü ve ölümcül bir virüsün dünyaya yayılacağını iddia etti. 'da pandemisi izleme merkezinin sözcüsü olan doktor, dünyanın ileri bir tarihte şu anda etkili olan koronavirüsten daha ölümcül bir salgının olacağını belirtti. Yüzde 30 ile 35 oranında ciddi bir salgın beklediğini öngören Rus doktor Aleksandr Myasnikov öte yandan koronavirüsü kapma olasılığının en yüksek olduğu alanların hastaneler olduğunu da sözlerine ekledi. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 28.4.2020 07:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 07:03 ABONE OL
SON DAKİKA: Rus doktorun iddiaları gündeme oturdu! Corona virüsü aratacak yeni bir salgın geliyor!

Tüm dünya salgını ile mücadele ederken haberleri ve açıklamaları da peş peşe geliyor. Bunlara son olarak Rus doktor 'un söyledikleri damga vurdu. Tüm dünyanın koronavirüsten daha kötü ve ölümcül bir salgınla yüzleşeceğini iddia ederken tehlikenin durumunu da gözler önüne serdi. Öte yandan dünyanın bu salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini açıklarken pandemisi izleme merkezinin sözcücü doktor Aleksandr Myasnikov, corona virüsü kapma olasılığının en yüksek olduğu yerin hastaneler olduğunu da sözlerine ekledi.

RUS DOKTORUN İDDİALARI GÜNDEME OTURDU!

Corona virüsü salgınından daha ölümcül bir salgının dünyayı beklediğini açıklayan Rus doktor Aleksandr Myasnikov'un iddiaları gündeme oturdu. "Hepimiz yüzde 30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekliyoruz" öngörüsünde bulunan Myasnikov, koronavirüs ile ilgili mevcut durumun dünyaya yeni salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini kaydetti.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA: Rus doktorun iddiaları gündeme oturdu! Corona virüsü aratacak yeni bir salgın geliyor!
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