Trump'tan Nijerya'ya corona virüs yardımı teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede bu ülkeye ek yardım teklifinde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Buhari, Kovid-19'a karşı verilen mücadele konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Trump, görüşmede, ABD'nin Nijerya halkının yanında olduğunu vurguladı ve bu ülkeye Kovid-19'la mücadele için ek yardım teklif etti.

Görüşmede, pandemiyle mücadelede iki ülke arasında iş birliği vurgusu yapıldı.