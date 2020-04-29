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ABD'de coronavirüsten en fazla etkilenen ikinci eyalet 'de parklar açılıyor

ABD'de yeni tip coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ikinci eyalet olan 'de, parkların ve golf sahalarının önümüzdeki hafta sonu açılacağı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.4.2020 22:46 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 22:47 ABONE OL
ABD'de coronavirüsten en fazla etkilenen ikinci eyalet New Jersey'de parklar açılıyor

New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Mayıs itibarıyla eyaletteki parkların ve golf sahalarının açılacağını duyurdu.

Murphy, sosyal mesafe kurallarının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, bu kararı halktan gelen baskı üzerine değil eyaletteki salgında gelinen sağlık verilerine bakarak aldığını aktardı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Mart'tan beri 'evde kal' talimatının uygulandığı New Jersey'de kamu parkları, valiliğin emriyle 7 Nisan'da tamamen kapatılmıştı.

Ülkede New York'tan sonra salgının en fazla etkilediği ikinci eyalet olan New Jersey'de, John Hopkins Ünversitesinin kayıtlarına göre 116 bin 365 Kovid-19 vakası ve 6 bin 771 can kaybı bulunuyor.

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ABD'de coronavirüsten en fazla etkilenen ikinci eyalet New Jersey'de parklar açılıyor
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