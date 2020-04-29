Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Türkiye'ye teşekkür! " Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır"

ABD'den 'ye teşekkür! " Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır"

Başkan 'ın talimatı ile ABD'ye tıbbi ekipman yardımı gönderildi. 'nini coronavirüs ile mücadele kapsamında ABD'ye yaptığı tıbbi yardımın ardından ABD Türkiye'ye teşekkür etti. Pompeo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kriz zamanlarında, NATO müttefikleri birlikte durmalıdır. Salgından en çok etkilenen bölgelere yardım etmesi amacıyla tıbbi araç gereçler ve koruyucu ekipmanları konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır" ifadelerini kullandı

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:18 ABONE OL
ABD'den Türkiye'ye teşekkür! Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ABD'ye yaptığı tıbbi ekipman yardımı nedeniyle sosyal medya hesabından Türkiye'ye teşekkür etti.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yayınladığı mesajında, "Kriz zamanlarında, NATO müttefikleri birlikte durmalıdır. Salgından en çok etkilenen bölgelere yardım etmesi amacıyla tıbbi araç gereçler ve koruyucu ekipmanları konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ABD'YE TIBBİ MALZEME YARDIMINDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen yardımda, malzemeleri taşıyan A400M tipi askeri kargo uçağı, TSİ 00.30'da başkent Washington yakınlarında bulunan Andrews Hava Üssü'ne iniş yapmıştı. Yapılan yardım kapsamında bir araya getirilen kolilerde 1500 koruyucu gözlük, 500 yüz koruyucu, 500 maske, 2 bin litre dezenfekten ve 400 N95 tipi maske olduğu ifade edildi.

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye dev corona virüsü (Covid 19) yardımı | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Trump'a mektup Son dakika: Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den Türkiye'ye teşekkür! " Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA