ABD'den Türkiye'ye teşekkür! " Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ABD'ye yaptığı tıbbi ekipman yardımı nedeniyle sosyal medya hesabından Türkiye'ye teşekkür etti.

During times of crisis, @NATO Allies must stand together. We thank Turkey for their generous donation of medical supplies and protective equipment to help us fight #COVID19 in our hardest hit areas. Americans are grateful for your friendship, partnership and support. pic.twitter.com/5ePVaRdMlf