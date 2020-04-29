Almanya yurt dışı seyahat yasağını 14 Haziran'a kadar uzattı

Federal Dışişleri Bakanlığı da seyahat uyarısıyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, "Birçok ülkede Covid-19 salgınından dolayı karantina uygulandığı, dünya çapında giriş kısıtlamalarının bulunduğu, dünya genelinde salgından dolayı kamu hayatına dönük kısıtlamalar uygulandığı ve hava yolu şirketlerinin uçuşları durdurduğu gelecek haftalarda yurt dışına normal bir biçimde seyahat etmek mümkün olmayacak" denildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın "Kimse bu yıl, geçmiş yıllardaki gibi bir tatil yapamayacak. Dolu kumsallar ya da dağlarda bu yıl bu türden tatiller yapılamayacak" açıklamaları, turizm çevreleri tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiss de, "Uzak mesafeli seyahatler önümüzdeki haftalarda gerçekleşemeyecek. Avrupa genelinde salgının seyrine yeniden seyahat etmeye başlayacağımızı umuyoruz. Bu yıl ülke içi tatilin ağırlıkta olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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