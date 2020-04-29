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’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 314’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 188 olarak açıklandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 29.4.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 10:02 ABONE OL
Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 314’e yükseldi

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 159 bin 912 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke olmasına rağmen söz konusu vakalardan 120 bin 400'ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 314'e çıktı.

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Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 314’e yükseldi
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