Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 314’e yükseldi

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 159 bin 912 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke olmasına rağmen söz konusu vakalardan 120 bin 400'ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 314'e çıktı.

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