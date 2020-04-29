Arap ülkelerinde coronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 taşıyan 7 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 444 olduğunu söyledi.

Ülkede son 24 saatte 199 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 3 bin 848'e çıktığını dile getirdi.

Cezayirli yetkili ayrıca 51 kişinin daha iyileşmesiyle ülke genelinde virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 1702 olduğu bilgisini paylaştı.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 380'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 226 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 268 olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 1335 hastanın da sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 168'e çıktığını duyurdu.

Toplam vaka sayısının da 4 bin 321'e ulaştığını kaydeden Elyubi, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 1928 olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı da ülkede 5 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 157'ye yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkede 1325 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 21 bin 402'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca bugüne kadar 2 bin 953 hastanın sağlığına kavuştuğunu aktardı.