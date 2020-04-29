Balkanlar’ın çınarı hayatını kaybetti

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Yugoslavya lideri Jozip Broz Tito başta olmak üzere yıllarca birçok devlet adamının resmi ve özel tercümanlığını yapan İlhami Emin dün 89 yaşında hayatını kaybetti. Balkanların yaşayan tarihi olarak tanınan Emin, 1950 yılında gazeteciliğe başlamış ve şair kimliğiyle Türk-Balkan edebiyatını besleyen bir çok esere imza atmıştı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hayata gözlerini yuman Emin, bir süre önce SABAH'a verdiği röportajda, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin ve Türk varlığının Balkanlar'da uzun süredir devam eden boşluğunu yeniden doldurduğunu vurgulamıştı. Ahmet Yesevi, Mevlana ve Yunus Emre'nin eserlerini Makedonca'ya çevirmesinin yanısıra, yazdığı tiyatro oyunlarıyla da edebiyatın bir çok alanına destek veren usta şairin vefatı, sevenleri tarafından derin üzüntüyle karşılandı.