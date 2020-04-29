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’yı patates tüketimi kurtaracak

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Belçika’yı patates tüketimi kurtaracak
Belçika'da patates üreticileri, salgın nedeniyle ekonomik açıdan mağdur olmamalı için vatandaşların daha fazla patates tüketmeleri için bir kampanya başlattı. Üreticiler, vatandaşlardan haftada iki kez patates kızartması yemelerini istedi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan patates üreticileri, vatandaşlara haftada iki kere patates tüketmeleri çağrısında bulundu. Belçika Tarım Bakanı, "Bu yolla depolarda kalan patatesler kullanılabilecek ve çiftçilerimizin çok çalışarak ürettikleri mahsülün kaybolduğunu görmekten kurtulacağız" ifadelerini kullandı.
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Belçika’yı patates tüketimi kurtaracak
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