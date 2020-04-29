Belçika’yı patates tüketimi kurtaracak

Belçika'da patates üreticileri,
salgın nedeniyle
ekonomik açıdan
mağdur olmamalı
için vatandaşların
daha fazla patates
tüketmeleri için
bir kampanya başlattı.
Üreticiler, vatandaşlardan
haftada iki
kez patates kızartması
yemelerini istedi.
Koronavirüs önlemleri
nedeniyle ekonomik
zorluklar
yaşayan patates üreticileri,
vatandaşlara
haftada iki kere
patates tüketmeleri
çağrısında bulundu.
Belçika Tarım
Bakanı, "Bu yolla
depolarda kalan
patatesler kullanılabilecek
ve çiftçilerimizin
çok çalışarak
ürettikleri mahsülün
kaybolduğunu görmekten
kurtulacağız"
ifadelerini kullandı.