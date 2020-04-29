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Biden'dan ’e sözü

'de Demokrat Partinin başkan aday adayı , Kasım 2020'de başkan seçilmesi durumunda büyükelçiliği 'ten ’in başkenti 'e tekrar taşımayacağını söyledi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.4.2020 03:37 ABONE OL
Biden'dan İsrail’e Kudüs sözü

Amerika'da yayın yapan Bloomberg televizyon kanalında yer alan haberde, Demokrat başkan adayı adayı Joe Biden, ABD'nin Kudüs'e taşınan büyükelçiliğiyle ilgili, ''Taşıma bu şekilde olmamalıydı, barışa yardımcı olacak daha geniş bir anlaşma bağlamında gerçekleşmeliydi. Ama şimdi bu yapıldı. Elçiliği Tel Aviv'e geri götürmeyeceğim.'' ifadelerini kullandı.

ABD'nin Boston şehrindeki bağışçılarla sanal bir bağış toplama programı esnasında kendisine yöneltilen bir soruya cevap olarak konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, iki devletli bir çözüm olasılığını canlı tutma umudu ile Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu da yeniden açacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kampanya döneminde söz verdiği üzere başkan seçilmesinin ardından, 14 Mayıs 2018'de tam da İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini düzenlenen bir törenle Kudüs'e taşımıştı.

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Biden'dan İsrail’e Kudüs sözü
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