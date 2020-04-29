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'da karantina süresi dolan 314 kişi evlerine gönderildi

Gelen son bilgilere göre Suudi Arabistan'dan ’a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 kişi, evlerine gönderildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 29.4.2020 08:37 ABONE OL
Çorum'da karantina süresi dolan 314 kişi evlerine gönderildi

Çorum'da 14 Nisan'da yurda yerleştirilen, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 314 kişinin karantina süresi doldu. Yurt binası önünde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 314 kişiyi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, "Artık sizler, bizim fahri hemşehrimiz oldunuz. Çorum halkı olarak sizleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştık. Çok şükür bu süreci sorunsuz atlattık." dedi.

Törende Çorum Belediyesi'ne ait Ramazan TIR'ındaki sanatçılar tarafından kısa bir konser verildi. Sağlık görevlileri tarafından son kez kontrolden geçirilen ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan 314 kişi, 38 kente uğurlandı.

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Çorum'da karantina süresi dolan 314 kişi evlerine gönderildi
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