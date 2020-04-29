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’da bir eyalet sınıra duvar ördü

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Hindistan’da bir eyalet sınıra duvar ördü
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaleti Andhra Pradesh eyaleti ile arasına duvar öldü. Kovid-19 salgını nedeniyle eyaletler arası geçişleri engellemek isteyen eyalet yetkilileri sınırdaki iki noktaya yaklaşık 2.5 metre yüksekliğinde duvarlar ördü. Tamil Nadu'da sokağa çıkma yasağı ilan eden yetkililer eyalet sakinlerinin komşu eyalet Andhra Pradesh'e geçişini önleyerek vaka sayısını artırmanın önüne geçmek istediklerini bildirdi. Ancak duvarların sosyal medyada tepki görmesi üzerine yıkıldığı belirtildi. İki eyaleti birbirine bağlayan üçüncü bir noktada daha duvar örüldüğü, ancak onun yıkılmadığı belirtilirken, iki eyalette de seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı uygulandığı halde iki eyalet sakinlerin de kanunları delerek sebze, çiçek ve gıda alışverişi için geçişlerde bulunduğu bildirildi.
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Hindistan’da bir eyalet sınıra duvar ördü
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